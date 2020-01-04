У зоні ООС податкова міліція закрила 13 нелегальних заправок

Про це повідомив пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

Термінові заходи щодо ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами тривають, відповідно до доручення прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та командування Об'єднаних сил, спільними зусиллями Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, правоохоронних та відповідних контролюючих органів.

За тиждень на території Донецької та Луганської областей та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Виявлено порушення в діяльності 13 АЗС та АГЗС, які здійснювали незаконне зберігання та реалізацію пального без отримання ліцензій на відповідний вид діяльності. З них 8 – у Донецькій та 5 – у Луганській областях.

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За цими фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону) та за ч. 5 ст. 164 (зберігання та/або реалізація на митній території України пального на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального) КУпАП.

З незаконного обігу вилучено понад 62 тис. літрів бензину, майже 30 тис. літрів дизпалива, 38 тис. літрів скрапленого газу всього на загальну суму понад 3 млн. грн.

Крім цього, описано та вилучено обладнання автозаправних комплексів та 3 автомобілі, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність, загальною вартістю 15 млн.грн.

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