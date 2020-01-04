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04.01.20 16:32

Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту

Третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції відключений від енергомережі дією автоматичного захисту. Причини з'ясовуються.

Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту

Про це повідомили в пресслужбі державного підприємства "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Автоматичний захист спрацював 4 січня о 5:04.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стани на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювалися та перебувають у межах чинних норм", - йдеться в повідомленні.

Зараз працюють два енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2040 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - додали в "Енергоатомі".

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