Група шахраїв, вдаючи фірму-вантажоперевізника, крала великі партії товарів у Запорізькій області, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

За даними слідства, фігуранти шукали клієнтів на одному з інтернет-сайтів, де видавали себе за представників фірми-вантажоперевізника, що транспортує товари на тягачі "Renault Premium" із напівпричепом-рефрижератором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ. ФОТО

Шахраї надавали клієнтам підроблені документи, після чого відвозили товар в невідомому напрямку, пізніше збуваючи його.

За даними поліції, організатор групи шахраїв - житель м.Запоріжжя ,1985 р.н.

Також в злочинній схемі були задіяні ще кілька людей. Ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (шахрайство). Слідством перевіряється ймовірність причетності шахраїв і до інших злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські врятували п'яного водія із застряглого на колії автомобіля за мить до зіткнення з поїздом. ФОТО