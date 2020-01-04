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04.01.20 17:49

Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст

Міністерство юстиції заявило, що в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів.

Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Мін'юсту.

"Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів❗️
Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.
Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
 для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;
 для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.
Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку".

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