Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Мін'юсту.

"Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів❗️

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.

Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку".

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