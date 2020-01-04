США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, так його слова передає національний телеканал Ірану IRNA.

"Американці навіть не зрозуміли, яку величезну помилку вони зробили. І наслідки цього злочину вони будуть відчувати ще багато років", — заявив Рухані.

Він додав, що це вбивство залишиться в пам’яті як один з найжахливіших злочинів США проти іранського народу.

Рухані також зазначив, що замінити Сулеймані на посаді керівника "Кудс" буде непросто, оскільки той був "не тільки талановитим командиром, а й видатним політиком і стратегом".

"Мученик Сулеймані завжди вставав на захист пригноблених країн, а тому всі мусульмани у світі сьогодні сумують за ним", — додав президент.

Раніше постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі назвав такі дії США "оголошенням війни".

"Ми не можемо просто заплющити очі на те, що сталося. Ми будемо мститися, жорстоко мститися", — сказав він.

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Як повідомлялося, у ніч на 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.