Два українські військовослужбовці зазнали поранень, підірвавшись на вибуховому пристрої

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу ввечері.

"Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами, два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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За інформацією штабу, на ділянках розведення сил і засобів у суботу ситуація залишається стабільною.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно з обох боків дороги проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша", – додали в пресцентрі штабу.

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