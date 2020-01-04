Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Розслабляйтеся в передчутті насолоди ...Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну ...Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві".

Компанія Taryan Group, яка організовує виступ політика, представляє її так:

"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найзатребуваніших бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто. Ірина Хакамада автор безлічі книг, серед яких бестселер "Дао Життя. Майстер-клас від переконаного індивідуаліста," входить в ТОП 100 найвідоміших жінок світу за версією журналу Time, а також була в числі тисячі жінок планети, номінованих на Нобелівську премію Миру. Не прогав унікальний виступ Ірини Хакамади на DreamBIG Forum! 27 лютого, Палац спорту".

У коментарі до повідомлення Чубарова компанія написала, прикріпивши інформацію вирізкою з російської Вікіпедії: "Запрошуючи Ірину, ми виходили з того, що вона зараз займається освітньою діяльністю і є затребуваним спікером в Україні. До того ж, Ірина в минулому політичний діяч в опозиції до чинної влади Росії. Відносно позиції щодо Криму, то в публічних джерелах, наприклад, у Вікіпедії, є інформація, що вона неодноразово визнавала і засуджувала анексію Криму".

Нагадаємо, в 2014 році, російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупити Крим у України і так вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію в складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.

"Ви переможець, Володимире Володимировичу, вам безкровно вдалося приєднати Крим. Ви забезпечили зустріч в Женеві і тут ви теж переможець. Саме зараз від Вас залежить все. І переможцем буде той, хто цей конфлікт нарешті завершить", - сказала вона Путіну під час "Прямої лінії" в квітні 2014 року.