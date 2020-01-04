У період святкування Різдва рятувальники перейдуть на посилений режим роботи

Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"З 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування Служби будуть переведені на посилений режим несення служби.

У цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальнимиорганами Національної поліції України, регіональними службами цивільногозахисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіянихоб'єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Нагадаємо, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. працівників та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС до понад 13 тис.осіб і 3 тис. 700 одиниць техніки".

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