НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник організації Ділан Уайт.

Про це заявив представник організації Ділан Уайт, повідомляє i24News.

"Місія НАТО триває, але тренувальну діяльність призупинено", - сказав він.

Причиною призупинення тренувальної місії є зростаюча нестабільність у країні після нещодавніх авіаударів США.

Як зазначає видання, місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями людей, вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації Ісламська Держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані. ВIДЕО

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.