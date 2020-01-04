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04.01.20 20:52

На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун

У великого десантного корабля "Орськ" Чорноморського флоту окупованого Криму на шляху до Сирії відмовив двигун.

На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє ТАСС із посиланням на власні джерела.

"На ВДК під час чергового походу до Сирії вийшов з ладу один із двох дизелів", – сказав співрозмовник, уточнивши, що термін ремонту залежатиме від наявності запчастин або часу на їхнє виготовлення.

Напередодні в Туреччині опублікували фото "Орська", що проходив біля морського буксира МБ-304. Росія переправляє десантними кораблями військові вантажі до Сирії у рамках так званої операції Кремля "Сирійський експрес".

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