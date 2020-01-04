Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Антон Ходза.

За його словами, люди протестують проти свавілля поліції. Блогер описав причину бунту:

"Побутовий конфлікт. 1 січня 26-річний мешканець Каховки приїхав до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною. Нинішній співмешканець жінки (колишній мент) нашпигував його свинцем. Понад 15 пострілів. Не факт, що стріляв він один. Водночас у будинку були його друзі, зокрема чинний співробітник поліції Портной. Є підстави вважати, що він стріляв також. Він зараз проходить просто як свідок.



3 січня чоловік від поранень помер у реанімації.



Ну а далі все як ми звикли: відео з камер спостереження зникло, сліди крові на вулиці зникли, та і взагалі це самооборона була.



Ну і люди не стали таке терпіти. Вони ж не чули про випробувальний термін".

Саша Савіч виклав відео спілкування, за його словами, зі слідчим, який вів цю справу. Він заявив, що фігурнат Кравець відсторонений. Також заявив, що завтра о 9 годині ранку слідчо-оперативна група продовжить роботу.

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Місцеве видання "Міст" повідомляє, що о 19:30 невідомі люди привезли шини під райвідділ. На місці перебувають співробітники спецпідрозділу поліції. Кілька десятків молодих людей продовжують мітингувати під райвідділом.

За словами місцевих жителів, під райвідділом збираються місцеві жителі, які незадоволені роботою поліції.

Частина людей вийшла до будинку, в якому сталася трагічна подія. Вони вимагають видати поліції відео з камер спостереження, яке, за словами господаря будинку, зникло.