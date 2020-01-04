Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Всі об'єкти конфіскували у олігарха Сергія Курченка, який втік з України в 2014 році. Завершити тривалий юридичний процес змогли тільки після зміни керівництва Харківської ОДА. Всього за місяць приміщення і землю зареєстрували в Державному реєстрі нерухомого майна.



"Наразі завершено реєстрацію приміщень на вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази "Металісті" у Високому", - розповіла керівниця Управління у справах молоді та спорту ОДА Юлія Подлозкова.

Цілісні майнові комплекси, конфісковані у ВАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена", передавали в сфері управління облдержадміністрації Розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018-го.

Але за рік майно в обласну власність так і не прийняли - чиновники затягували процес, а гроші за оренду приміщень продовжував отримувати Курченко. З мертвої точки питання зрушило тільки через 1,5 року, коли в області змінили керівництво.

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