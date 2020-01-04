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04.01.20 22:46

Показ мод у будівлі костелу Святого Миколая в Києві відмінено, - Бородянський

Міністр культури України Володимир Бородянський повідомив про скасування показу мод українського дизайнера Олени Серебрової в будівлі костелу Святого Миколая в Києві, посилаючись на негативну позицію настоятеля храму.

Показ мод у будівлі костелу Святого Миколая в Києві відмінено, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у фейсбуці.

"Показу мод у будівлі костьолу Святого Миколая, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України - не буде. Оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України, і діючий костьол, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля. Усно настоятель вже надав негативну відповідь", - повідомив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство культури України виступило з наміром провести в костелі Святого Миколая в Києві безпрецедентний модний показ відомого українського дизайнера Олени Серебрової.

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Вчора були опубліковані копії листів Міністерства культури, молоді та спорту до Отця Андрія Рака, настоятеля Римсько-католицької парафії святого Миколая в Києві, а також Тетяни Стахурської, директора Національного будинку органної та камерної музики України.

На публікацію листів у ЗМІ зреагував посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. "Показ мод в пограбованому більшовиками і досі не повернутому київському храмі?"

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