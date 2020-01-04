З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське

Про це в коментарі Громадькому повідомив депутат Київської облради Олексій Новіков, який також є потерпілим у справі про вимагання грошей цією бандою, передає Цензор.НЕТ.

Гелані Межиєва, Павла Нікіфорова, Олексія Величко та Дмитра Онуфрієнка (двоє останніх — колишні поліцейські) підозрюють у вимаганні грошових коштів шляхом застосування насильства та погроз вбивством.

З-під варти вийшли Гелані Межиєв та Павло Нікіфоров. Першого відпустили під нічний домашній арешт (з 22 години вечора по 7 годину ранку), а другого — під цілодобовий. Олексієві Величку суд залишив у силі запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Щодо Дмитра Онуфрієнка засідання перенесли через відсутність його адвоката.

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Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом з ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", з якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

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