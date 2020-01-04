Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор в інтерв'ю ТСН.

Конгрес США підписався під конкретними системами озброєння. "Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання. Це те, що надходить. Саме так, це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, аби Україна могла захищатися від росіян", - заявив дипломат.

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За його словами, українська влада, український міністр оборони та його команда щільно співпрацюють з людьми в нашому Посольстві в Києві, аби отримати відповідь саме на це запитання.

"Ми хотіли б подовжити діалог з Міністерством оборони України та начальником Генерального Штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні".