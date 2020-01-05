Кум Путіна знову обіцяє Україні дефолт у 2020 році

Про це повідомляється на сайті партії, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що причиною цього може стати той факт, що вже у 2019 році відбулося поглиблення кризового становища економіки України, яке особливо вплинуло на промислове виробництво та фінансово-кредитну сферу.
На думку Медведчука, каталізує кризове становище в країні "неадекватність уряду". Глава політради ОПЗЖ зазначає, що дефолт може статися на "найгірших для України умовах".
"Поточна кількамісячна тенденція падіння промисловості призводить до незворотної деіндустріалізації економіки України вже в 2020 році", - підкреслив Медведчук.
Політик заявив, що уникнути кризової ситуації допоможе зміна керівництва фінансових і економічних міністерств, а також співпраця з МВФ і формування уряду нацпорятунку.