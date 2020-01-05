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05.01.20 08:47

Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці

Жодні зв'язки не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.

Зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на сторінці у фейсбуці.

"Розслідування вбивства 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке сталося вранці 1 січня в Каховці, має бути професійним і неупередженим. Саме на цьому я наголошував під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня", - йдеться в повідомленні.

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За словами Гусєва, підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд ухвалив рішення про його арешт.

"Щодо іншого учасника подій - чинного поліцейського - відбуваються перевірки з використанням поліграфа. Перебіг розслідування контролюватиму особисто. Планую разом із новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітися з родиною загиблого. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - підкреслив голова ОДА.

Звязки не допоможуть винним уникнути покарання, - голова Херсонської ОДА Гусєв про вбивство в Каховці 01

Нагадаємо, 4 січня в Каховці Херсонської області відбулись протести під районним управлінням поліції. Їхньою причиною було вбивство місцевого жителя, вчинене 1 січня, ймовірно, колишнім співробітником поліції. Також протестувальники заявляють про причетність його друга, чинного поліцейського.

Протестувальники заявляють про зникнення доказів - відео з камер спостереження і крові на плитці.

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