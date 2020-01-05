Армія РФ завдала не менше 149 артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року, - Bellingcat

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді журналістів-розслідувачів Bellingcat.

Зокрема, як повідомляється у звіті, влітку 2014 року Україна і США відкрито заявляли про участь у конфлікті російської армії. Згодом було опубліковано кілька доповідей, які підтвердили ці заяви, які довели факти присутності і загибелі російських військовослужбовців на сході України, а також наявність на території України російської військової техніки.

"У цьому звіті є докладне вивчення досі недостатньо розглянутого аспекту військового втручання Росії в цей конфлікт: артилерійських ударів по території України влітку 2014 року. У більш ранніх доповідях доведено кілька випадків таких атак, проте в них не було продемонстровано масштаб цих атак. У цьому звіті зроблено спробу повністю задокументувати російські артилерійські удари по

території України влітку 2014 року за допомогою відкритих джерел", - йдеться в доповіді.

Зокрема, в доповіді зазначено, що артилерійські частини Збройних сил РФ завдали щонайменше 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року. Крім того, вдалося встановити ще 130 ймовірних артилерійських позицій.

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Крім того, 408 зон ураження від артвогню на території України в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинає українсько-російський кордон. 127 із них перебувають у межах 3 кілометрів від кордону.

"Судячи із загальної кількості воронок, влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України. Недолік наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, що використовуються у звіті, означають, що ці цифри є нижньою межею оцінки справжньої кількості атак. Цілком ймовірно, що атак було набагато більше, ніж 149. Про це свідчить і наявність ще 130 ймовірних артилерійських позицій", - сказано в доповіді.

Також журналісти-розслідувачі зазначають, що артилерійські удари російських Збройних сил із території Росії почалися в липні 2014 року. Їхня частота і масштаб зросли в серпні і вересні 2014 року.

"Сліди артилерійських ударів через кордон можна знайти на всій прикордонній території зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Висока частота, широка поширеність і великий масштаб артилерійських ударів, розглянутих у цьому звіті, не дозволяють вважати їх випадковостями або діями без наказу. Отже, ці атаки можна вважати винятково актом військових дій Російської Федерації проти України", - зазначається в доповіді.

Нагадаємо, раніше Bellingcat оприлюднив матеріал про те, що російські безпілотники в 2015-му наводили артилерію сепаратистів на Донбасі.