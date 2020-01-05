Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.01.20 09:15

Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського

Шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявляє, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Мені було заборонено в'їзд до України через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню президента я зміг потрапити в Україну. Прекрасна прогулянка в натовпі в Києві з президентом", - написав він.

Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського 01

Раніше Dr. Alban виступив у новорічному телешоу "Вечірній квартал".

Читайте також: Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ

Україна регулярно забороняє в'їзд іноземним артистам і політикам через відвідування Криму.

У 2018 році російській співачці, лідеру гурту "Сурганова і оркестр" Світлані Сургановій заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

19 грудня СБУ заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100