Співака Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, пустили в Україну після втручання Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Мені було заборонено в'їзд до України через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню президента я зміг потрапити в Україну. Прекрасна прогулянка в натовпі в Києві з президентом", - написав він.

Раніше Dr. Alban виступив у новорічному телешоу "Вечірній квартал".

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Україна регулярно забороняє в'їзд іноземним артистам і політикам через відвідування Криму.

У 2018 році російській співачці, лідеру гурту "Сурганова і оркестр" Світлані Сургановій заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

19 грудня СБУ заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України.