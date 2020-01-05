Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранських об'єктах у разі атак Тегерана проти американців

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі.

"Нехай це буде попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми обрали 52 іранські мішені, що символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому", - написав президент США.

За словами Трампа, "деякі обрані об'єкти - дуже високого рівня і важливі для Ірану та іранської культури".

"І ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по цих мішенях, по Ірану. США більше не хочуть чути погроз!" - додав американський президент.

Він констатував, що в Ірані, не приховуючи цього, обговорюють, як можна було б атакувати американські об'єкти, щоб помститися за авіаудар США, унаслідок якого в Іраку загинув командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані. За словами Трампа, цей генерал несе відповідальність за загибель багатьох людей, зокрема американців.

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"Він брав участь у процесі організації атак на наше посольство (в Іраку. - Ред.) і готував ще атаки в інших місцях. Іран протягом багатьох років був лише джерелом проблем", - додав президент США.

Трамп, коли згадав про 52 заручників і аналогічну кількість мішеней, мав на увазі кризу, що сталася в посольстві США в Тегерані 1979 року. Тоді група іранських заколотників захопила десятки заручників в американському дипломатичному представництві. Деяким повернули волю досить швидко. А 52 із них було звільнено лише в 1981 році.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.