Озброєний чоловік напав на магазин у Львові, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Оперативники карного розшуку поліції Львівщини затримали чоловіка в магазині на вулиці Шевченківській під час здійснення чергового злочину. Погрожуючи співробітниці зброєю, він намагався заволодіти товаром і коштами.

Під час затримання поліцейські вилучили у 31-річного львів'янина предмет, схожий на пістолет, і набої до нього. Зброю і боєприпаси направлено на експертне дослідження.

Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний щонайменше до п'яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою в торговельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Злочинця затримано в порядку ст. 208 КПК України, незабаром суд обере для нього запобіжний захід.

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Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів.





