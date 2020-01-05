"Важко повірити": в Польщі відреагували на слова речниці МЗС України Зеленко про діячів ОУН

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Такою була відповідь Зеленко на попередній лист послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування в Україні низки діячів, серед яких лідери ОУН Андрій Мельник і Степан Бандера.

Зеленко в коментарі УНН зазначила, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу - "один із пріоритетних напрямків державної політики України".

"Кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв", - сказала вона.

За її словами, Україна усвідомлює, що "існують діячі, інститути і навіть країни, які зацікавлені в тому, щоб питання вшанування національних героїв і важливих дат і надалі були предметом розбрату між українцями та іншими народами".

У надісланому агентству PAP коментарі в суботу посольство Польщі в Україні розкритикувало заяву Зеленко.

Важко повірити, що такі слова могли прозвучати з вуст українського дипломата", - йдеться в заяві посольства, яке наводить Onet.

У посольстві підкреслили, що заява Зеленко не розміщена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

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"Якби її слова були правдивими, це означало б, що українська дипломатія до національних героїв зараховує ідеологів українського інтегрального націоналізму, жертвами якого стали десятки тисяч поляків, євреїв і тисячі представників інших народів", - йдеться в заяві посольства Польщі.

"Якщо пані Зеленко вважає, що культ Бандери чи Мельника - це внутрішня справа України, то на якій підставі Київ звертається (на наш погляд, звертається справедливо) з ініціативою, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом, та виступає проти московської теорії "русского мира"? Чому Україна може висловлюватися, наприклад, про відновлення пам’ятників УПА в Польщі, а Польща має не висловлюватися про польські жертви УПА, які спочивають у безіменних ямах смерті на території України?" - йдеться у заяві.

"Найважче повірити, що речниця МЗС України могла натякати, що заява послів Польщі та Ізраїлю діє в інтересах третьої сторони. Польща та особисто посол Цихоцький багато разів довели своє негативне ставлення до агресії Росії проти України та діями на міжнародній арені підтвердили свою підтримку Україні", - обурюється посольство.