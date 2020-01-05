Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, коментуючи особисте втручання Зеленського в роботу прикордонної служби України для в'їзду шведського виконавця Dr. Alban, який незаконно відвідував окупований Крим, а наприкінці року на запрошення "Кварталу-95" виступив у новорічному шоу, про що сам артист написав в соцмережі.

"Президент сьогодні ще раз довів, що йому байдужий Крим. Він готовий здавати українську територію, готовий потурати окупантам. Пара-трійка ритуальних висловлювань за всю каденцію не перекривають дій. А вони красномовні. Під час обміну він "забув" про кримських татар, які потрапили в російські і кримські тюрми через неприйняття анексії, за єдину Україну. Кримські татари є головною спільнотою протидії агресорам на півострові, Зеленський їх відверто і навіть показово ігнорує", - наголошує Володимир Ар‘єв.

"Тепер ось черговий співун окупантам, забанений через це на в‘їзд, за особистою протекцією Зеленського допущений в Україну. Ба більше, Зеленський одноосібно порушив закон, який встановлює пряму відповідальність іноземних громадян за відвідування окупованої частини України незаконним чином. І з цього приводу юристи мають вже подавати в ДБР заяву про злочин. Хоча результат передбачуваний, бо тепер ДБР за законом, протягнутим слугами Зеленського, очолюватиме стовідсотково своя людина. Хоча і щойно звільнений попередник теж був сервільним до огиди", - нагадав депутат.

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"Але, окрім юридичного, є і політичний аспект: як тепер боротись проти західних політиків, які незаконно їдуть у Крим на догоду Путіну? Як довести, що вони порушують, якщо Зеленський вибірково все прощає? Нинішній очільник країни своїми забаганками створив чергову проблему. І тепер мені стало остаточно зрозуміло, чому зняли з кінопрокату мультфільм "Король віслюк". Бо наш король не терпить конкуренції", - іронізує Володимир Ар‘єв.

Зі свого боку, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, коментуючи на своїй сторінці у фейсбуці приїзд в Україну за сприяння Зеленського шведського артиста Dr. Alban, зазначила, що поява в Україні іноземців, які не поважають її закони і підтримують окупацію Криму, і втручання особисто президента Зеленського в правоохоронну діяльність прикордонної служби - це маркер неповаги нинішньої влади до держави та її кордонів.

"Тепер на Майдані можна зустріти телеканал "Звєзда", засновником якого є Міністерство оборони РФ, де українських військових називають "карателями . А дівки, які ще вчора селфачилися з бойовиками, роблять стендапи на місці розстрілу Небесної Сотні. А СБУ коментує, що слідкує й поки що "звьозди" законів не порушили", - зазначає Ірина Геращенко.

Вона також звертає увагу на широке анонсування лекції російської діячки Ірини Хакамади, яка виступила на підтримку анексії Криму.

"І не біда, що російський ліберал чомусь завжди закінчується на українському питанні, а на питанні "чий Крим" взагалі ламається. В Україні вже чекають "сватів", які не вилазили з окупованого Криму, але їм зняли заборону на в’їзд, бо ж мільйонам споживачів серіалів і "Кварталу" - "яка різниця", - іронізує Геращенко.

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"Вже й Dr Alban, який вважає Крим суперечливою і невизначеною територією і бував на нашому окупованому півострові. Цьому діячу було заборонено в’їзд в Україну. Але спрацювало телефонне право. Особисто президент зателефонував куди треба - і … s’il vous plaît", – зазначила Ірина Геращенко.

"Кордони держави, повага до них - це один із маркерів. Ставлення до України. Тих, кому не все одно", – зазначає нардеп.

Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.



