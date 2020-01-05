ПЦУ наразі не вникала в питання легалізації медичного канабісу, - Епіфаній

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство", - зазначив Епіфаній.

За його словами, ПЦУ підтримує ті речі, які є корисними для збереження здоров'я людини.

"Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо", - сказав Епіфаній.

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