Унаслідок зіткнення двох автомобілів на трасі Київ-Чоп загинула трирічна дитина, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 4 січня близько 21:45 на автодорозі Київ-Чоп у селі Банюнин Кам'янка-Бузького району.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів - "Lexus GS300", яким керував 27-річний киянин, і "Chevrolet Malibu" під керуванням 36-річного жителя Київської області. Від отриманих травм на місці пригоди померла 3-річна пасажирка "Chevrolet". Ще два пасажири цього ж автомобіля, 31-річна мешканка Київської області та 60-річна львів'янка, зазнали тілесних ушкоджень. Травм унаслідок ДТП також зазнала пасажирка "Lexus", 27-річна киянка.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.