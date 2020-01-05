Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Сполучені Штати щойно витратили два трильйони доларів на військову техніку. Ми найбільші і, безумовно, найкращі у світі! Якщо Іран нападе на американську базу чи будь-яккого американця, ми надішлемо їм частину цього абсолютно нового прекрасного обладнання... І без вагань!" - написав він у своєму твітері.

Дещо раніше він попередив, що США готові завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран проведе атаки, націлені проти американців або американських об'єктів.

"Нехай це буде попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми обрали 52 іранські мішені, що символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому", - написав Трамп у твітері.

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За словами Трампа, "деякі обрані об'єкти - дуже високого рівня і важливі для Ірану й іранської культури".

"І ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по цих мішенях, по Ірану. США більше не хочуть чути погроз!" - додав американський президент.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.