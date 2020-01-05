В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують Цензор.НЕТ і ще 22 сайти, - правозахисники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який було проведено в листопаді-грудні 2019 року.

Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір і Свідків Єгови. Крім того, щонайменше 6 українських інформаційних сайтів у цих провайдерів доступні лише частково.

Перевірку доступності сайтів монітори здійснили за допомогою мереж 9 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах "БелНет" (Білогірськ), SevStar (Севастополь), "Мечта" (Сімферополь), "Боспортелеком" (Керч), "ЯлтаНет" (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), "Сиваш-нет" (Красноперекопськ), "Гигабайт" (Бахчисарай), "Джанкой-онлайн" (Джанкой).

Станом на кінець грудня 2019 року ці провайдери не дають доступу щонайменше до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Україна, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж "Лінкедін" і "Телеграм" і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

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Крім того, у 8 з 9 провайдерів заблоковано сайт Апостроф. У 5 провайдерів із 9 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність". Сайти Радіо НВ, 112 Україна і 24 каналу недоступні у 1 провайдера з 9.

Водночас лише кілька сайтів зі списку заблоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. Переважно з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис: "Помилка 403". Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесено до реєстру заборонених у Росії. Значить, формальних підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ.

Унаслідок таких дій російської влади жителі Криму позбавлені доступу до інформації великих незалежних українських медіа, релігійних організацій та сайту органу самоврядування кримськотатарського народу, які вільно діють на решті території України. Водночас у підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму формується нетерпимість до українців, мусульманам, кримських татар та інших груп. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова та порушують міжнародні норми, які забороняють розпалювання ненависті і зобов'язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації.

Влада Росії в Криму прагне до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. У такийй спосіб кримчан по суті позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, бо підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова.

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З огляду на вище зазначене, Кримська правозахисна група на міжнародних заходах вимагає від Російської Федерації негайно припинити блокування незалежних українських онлайн-медіа на території Криму.

Закликаємо міжнародні організації та уряди посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму.