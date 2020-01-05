Велика Британія розуміє позицію США, - глава МЗС Рааб про ліквідацію Сулеймані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо їхню (США) позицію", - заявив Рааб в ефірі телеканалу Sky News.

"У них є право на самооборону", - додав він, зазначивши, що вважати Сулеймані "безвинною жертвою, було б наївним".

За словами міністра, він докладає зусиль до стабілізації ситуації в близькосхідному регіоні, наголосивши, що війна не відповідає інтересам будь-якої зі сторін.

Рааб зазначив, що в разі війни "єдиною стороною, яка буде у виграші, стане ІДІЛ".

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Він повторив: "Ніхто не хоче (війни. - Ред.). Не думаю, що хто-небудь отримає вигоду від війни на Близькому Сході".

Як повідомлялося, наступного тижня Рааб планує відвідати Вашингтон, попередньо зустрівшись зі своїми колегами із Франції та Німеччини. Спостерігачі вважають, що головною темою переговорів буде ситуація навколо Ірану і можливих дій Тегерана.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

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В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.