Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Державний кордон він (Dr.Alban. - Ред.) перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники під час оформлення іноземців. Водночас наголошую: питання прикордонного контролю належить винятково до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску осіб чи відмови у пропуску не впливає ніхто, зокрема і президент України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Однак у разі його відсутності і наявності необхідних документів їх можуть пропустити в Україну.

Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

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