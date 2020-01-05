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05.01.20 15:45

"Хотів здати в ломбард": поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який розгулював містом зі зброєю. ФОТО

У Харкові поліція затримала чоловіка, який ходив містом із предметом, схожим на автомат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними відомства, 4 січня о 13:06 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гагаріна ходить чоловік, у якого в руках предмет, схожий на автомат.

Хотів здати в ломбард: поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який розгулював містом зі зброєю 01

Фото: сайт поліції

"На місце події виїжджали співробітники патрульної поліції і слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. За адресою поліцейські виявили 26-річного мешканця Балаклії, який мав із собою рушницю", - сказано в повідомленні.

За словами 26-річного жителя Балаклійського району, він хотів здати рушницю в ломбард.

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Речовий доказ вилучено. За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події.

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