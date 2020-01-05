Гончарук анонсував створення в Україні єдиного туристичного порталу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.

"Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це, звісно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу", - зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За даними Кабміну, єдиний портал буде працювати як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Також буде створено локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме цей проєкт.

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В уряді також нагадали, що створення єдиного туристичного порталу передбачено програмою діяльності Кабінету Міністрів України, яку затверджено у вересні 2019 року.

Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано - щодо кожної з 78 цих цілей програми опубліковано концепцію та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

"Уряд робить свою роботу ще прозорішою - документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи щодо кожної з концепцій можуть дати зворотний зв'язок", - додали у відомстві.