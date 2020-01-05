Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, у виправленому варіанті тексту в Iнстаграмі він прибрав згадку про втручання Зеленського.

"Зустріч з президентом України Зеленським. Мені заборонили в'їзд в Україну через мій попередній виступ на півострові Крим. Я не знав про це, не знав, що це не сподобається українцям. Я щасливий зустрітися з президентом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко

У попередньому варіанті тексту співак повідомив: "Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Прекрасна прогулянка в натовпі в Києві з президентом".

Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим