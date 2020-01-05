За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, зокрема 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 демонтовано та заарештовано 275,4 тонн пального", - написав Гончарук.

До роботи також долучилися керівники всіх ОДА.

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"Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якомога швидше подолати тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни", - резюмував прем'єр.