ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до вбивства 26-річного чоловіка в Каховці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Розпочате розслідування щодо працівника одного з відділів ГУНП Нацполіції в Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного місцевого мешканця.

Досудове розслідування розпочато за факом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Слідчими ДБР проводиться комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події. Зокрема, буде надана правова оцінка видачі підозрюваному у вбивстві дозволу на використання зброї.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: призначено повторну експертизу, до неї допустять представника потерпілих, - Вербицький

Нагадаємо, 1 січня відбулася стрілянина між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки — 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Стосовно поліцейського проводять службове розслідування. Його відсторонили від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України.