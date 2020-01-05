Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.01.20 17:31

Біля нічного клубу в Рівному сталася стрілянина, є потерпілий, - Нацполіція

У Рівному біля нічного клубу сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина.

Біля нічного клубу в Рівному сталася стрілянина, є потерпілий, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, під час якого один із учасників вистрелив у 25-річного рівнянина, попередньо із травматичного пістолета. Особи, причетні до інциденту, з місця події поїхали на легковому автомобілі.

Поліцейські встановлюватимуть усі обставини події в рамках досудового розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі тривають розшукові заходи та першочергові слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій, зокрема і зловмисника, який здійснив постріли.

Потерпілого, 25-річного рівнянина, який має легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги відпустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100