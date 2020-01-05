Один воїн загинув, одного поранили від початку доби 5 січня. Ворог зробив 2 обстріли, на міні підірвалася вантажівка, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів противник випустив 8 мін по наших позиціях неподалік Водяного. Також, з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників у районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку.
Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Хутір Вільний внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення.
В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один має тяжкі поранення".