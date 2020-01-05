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05.01.20 18:28

Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція

Поліцією проводиться розслідування за фактом стрілянини в Київському районі Одеси. Сталося це 4 січня близько дев'ятої вечора на вулиці Левітана.

Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

До поліції надійшло повідомлення від жительки багатоповерхівки про те, що сусіди стріляють з вікна власної квартири.

Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи причетні до неї встановлюються.

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