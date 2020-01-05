Воїн 130-го розвідувального батальйону Сергій Дичек загинув на Донбасі 5 січня

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Є" з посиланням на слова координатора центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталії Дзекар.
"Сьогодні, 5 січня, на Хмельниччину знову прийшла сумна звістка. Наш земляк, 48-річний Дичек Сергій Олександрович з Волочиська, підірвався на міні.
Відомо, що Сергій Олександрович служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. На Сході боєць захищав нашу державу понад п’ять років. У Сергія залишилася дружина, яка мешкає з двома синами у селі Богданівка Волочиського району, та старенька матір", - йдеться, зокрема, в повідомленні.
Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.