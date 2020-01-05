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05.01.20 19:54

НАТО збирається на спеціальне засідання після смерті іранського генерала Сулеймані

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

НАТО збирається на спеціальне засідання після смерті іранського генерала Сулеймані

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter написав журналіст ZDF Штефан Лейферт.

Як повідомляється, Стотенберг оголосив екстрене засідання Ради НАТО з приводу ситуації в Іраку, яка виникла після вбивства Сулеймані.

Зокрема  йдеться про припинення тренувальних місій країн НАТО, а також про рішення Багдада про виведення американських військ.

Зазначається, що засідання Ради НАТО відбудеться в понеділок, 6 січня, близько 15:00.

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У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

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В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

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