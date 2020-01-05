Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я прожив все своє дитинство і юнацтво на Буковині. А на Буковині традиції досить таки гарні, особливо святкування Різдва… Ми ходили разом з друзями, колядували, заробляли певні кошти для того, щоб потім щось придбати дитяче. У той період не було таких речей, які зараз є. І от зустрічаюся з дітками, роблю їм подарунки, то на відміну від того періоду, в який ми жили, в радянський період, таких не було іграшок особливих, ми раділи звичайним цукеркам, які давали, чи яблукам, горіхам, тому, що було на той час", – згадує митрополит Епіфаніій.

Він також сказав, що улюбленою колядкою є "найпростіша" – "Нова радість стала, яка не бувала...".

"Вона розспівана, всі добре знають її слова, тому коли ми починаємо колядувати цю колядку, всі підключаються і беруть участь", – пояснив ієрарх.

Українські православні святкують Різдво 7 січня. Коментуючи можливість відзначення Різдва з більшою частиною християн світу, тобто 25 грудня, митрополит Епіфаній вказав, що Православна церква України не проти переходу на григоріанський календар під час святкування релігійних свят, проте зараз це не на часі.