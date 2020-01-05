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05.01.20 21:30

Івано-Франківськ подарує Конотопу пам'ятник Бандері

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував встановити пам'ятник Степану Бандері на кордоні з РФ.

Івано-Франківськ подарує Конотопу пам'ятник Бандері

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.

За його словами, це буде найсхідніший  пам'ятник в Україні Бандері, ще й під московським кордоном.

"Мені важливо під яким пам'ятником зустрічатися! Знаєте, буквально перед цим говорив з мером Конотопа Артемом Семеніхіним. Це місто, яке за 40 км від кордону з Москвою. Він у нас найсхідніший мер-націоналіст. Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і цього року подарували їм пам’ятник Степану Бандері й встановили в Конотопі на вулиці Бандери", - написав Марцінків.

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Як повідомлялося 1 січня 2020 року минуло 111 років з дня народження провідника ОУН Степана Бандери. У Києві та Львові відбулися урочисті заходи. 

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