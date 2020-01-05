Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Помпео написав у твіттері.

"Джайшанкар і я щойно обговорили триваючі погрози і провокації з боку Ірану. Адміністрація (президента США Дональда) Трампа буде діяти без вагань, щоб зберегти життя американців, а також життя наших друзів і союзників у безпеці", - написав у неділю у себе в твіттері Помпео.

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Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

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В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.