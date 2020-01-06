Президент Хорватії Грабар-Кітарович програла вибори опозиціонеру

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

За даними місцевого центрвиборчкому, попередні підсумки голосування свідчать про те, що в країні буде новий президент - соціал-демократ Зоран Міланович. У 2011-2016 роках він очолював уряд Хорватії, при ньому країна стала членом Європейського Союзу. У 2007-2016 роках був лідером Соціал-демократичної партії Хорватії.

За Мілановича проголосували близько 52,8% виборців, за чинного президента Колінду Грабар-Кітарович (займала пост з 2015 року) - 47,2%.

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У першому турі, який відбувся 22 грудня, за Мілановича проголосували 29,5% виборців, а за Грабар-Кітарович - 26,7%.

Міланович буде п'ятим президентом Хорватії.