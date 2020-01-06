Польща адекватно відреагувала на провокаційні заяви Путіна, - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу TVP.INFO повідомив президент РП Анджей Дуда.

"Звичайно, що ми відреагували адекватно до ситуації, тому що я й експерти сприйняли це як провокацію проти нас, насамперед, перед цими великими урочистостями (75-та річниця завершення Другої світової війни - ред.). У зв’язку з цим ми визнали, що будь-яка негайна реакція лише б викликала авантюру, яка призвела б до невідомо яких наслідків. А оскільки президент Путін прийняв рішення, щоб так різко висловлюватися, значить він мав свою мету, адже тут не може бути випадкових заяв", - заявив Дуда.

Він підкреслив, що Варшава не дала себе спровокувати, адекватною була також відповідь міжнародної спільноти. "З усього світу було дуже багато голосів, які засуджували ці висловлювання, які їх заперечували", - заявив Дуда.

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Президент РП також повідомив, що 7 січня він скликає засідання Кабінетної ради (спільного засідання президента та його міністрів з урядом країни - ред.) під час якої буде обговорено стратегію дій з двох питань: відзначення в Ізраїлі 75-річчя визволення концтабору в Освенцимі, а також ситуацію на Близькому Сході у світлі останніх подій. Він додав, що йдеться як про історичний, так і військовий та економічний аспекти.

"Якби щось відбувалося на Близькому Сході, то ми повинні бути до цього готовими також і в економічному плані та про це треба дискутувати", - наголосив Дуда.

Як повідомлялося, президент РФ Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом, 24 грудня, на колегії міноборони заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав "сволотою й антисемітською свинею".

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МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію та виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до міністерства було викликано посла РФ, йому було висловлено протест з приводу цмх заяв.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький підкреслив, що агресивні випади Путіна у площині історії не мають нічого спільного з історичним минулим, а є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії: невдалу спробу повного підпорядкування Білорусі, чергове продовження санкцій ЄС за анексію Криму, поразку на переговорах у "нормандському форматі", ускладнення з реалізацією проєкту Nord Stream 2, а також відсторонення російських спортсменів на чотири роки від міжнародних змагань у зв’язку з допінг-скандалом.