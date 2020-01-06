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06.01.20 09:03

П'яний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дітей на Черкащині: одна дитина загинула, інша - госпіталізована. ФОТО

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП із загибеллю дитини в Черкаській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації обласної Національної поліції.

"5 січня близько 17-ї години в Корсунь-Шевченківському районі, водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на двох малолітніх дітей. В результаті ДТП одна дитина загинула, інша доставлена в лікарню", - сказано в повідомленні.

Пяний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дітей на Черкащині: одна дитина загинула, інша - госпіталізована 01

Фото: сайт поліції

За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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