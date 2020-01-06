Іран привів у підвищену бойову готовність ракетні війська, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лигу, про це пише Reuters.

Зазначається, що неясно, чи має підвищений рівень готовності оборонний характер.

Офіційний представник США, який говорив на умовах анонімності, не надав додаткову інформацію і не сказав, чи були націлені іранські ракети на будь-які конкретні об'єкти, на тлі загроз Тегерану помститися США за удар, в результаті якого минулого тижня загинув генерал Касем Сулеймані.

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"Вони явно в стані підвищеної готовності. Це посилений стан готовності - підготовка до оборони або нападу? Зараз це неможливо визначити, - сказало джерело. - Але ми уважно стежимо за цим".

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генерала Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

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Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".