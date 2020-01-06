Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначають у відомстві, традиційно, у період новорічних та Різдвяних свят значно збільшується кількість надзвичайних подій. У більшості випадків це пов'язано із тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, під час використання піротехнічних виробів.

Зокрема, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.

Читайте також: Три людини загинули під час пожежі в дачному будинку на Київщині, - ДСНС

Тож, з метою запобігання виникненню трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!

Якщо ж українці не уявляють святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів, ДСНС наголошує на неухильному дотриманні елементарних правил безпечного їх використання. Зокрема: