Група прокурорів Офісу генпрокурора керуватиме розслідуванням резонансного вбивства жителя міста Каховка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

За даними відомства, завдання прокурорів, які вже виїхали на місце злочину - ретельне й об'єктивне вивчення всіх версій скоєного, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтею про перевищення повноважень, у зв'язку з убивством в м.Каховка Херсонської області 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, підозру в якому висунуто колишньому співробітнику органів внутрішніх справ, а щодо чинного поліцейського, що був у його компанії, проводяться перевірки. Буде проведено низку експертиз і досліджень.

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Вранці 1 січня в Каховці 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів із рушниці в живіт іншому 26-річному місцевому жителю, який від поранень через два дні помер. Стрільця затримали, 3 січня Каховський суд підтримав клопотання слідчого і заарештував підозрюваного на 60 діб без права внесення застави. Спочатку поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство, проте, як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, у зв'язку зі смертю постраждалого злочин було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство).

В інтерв'ю Hromadske Вербицький уточнив, що у справі про вбивство проведуть повторну судово-медичну експертизу, до якої допустять представника родичів вбитого.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що має намір особисто контролювати перебіг розслідування і уточнив, що підозрюваний виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, а щодо іншого учасника подій - поліцейського - проходять перевірки з використанням поліграфа. За словами глави обладміністрації, 3 січня він провів координаційну нараду з правоохоронцями, під час якої наголосив, що розслідування вбивства Чебукіна має бути професійним і неупередженим.

За даними ЗМІ, родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки лікар їм нібито повідомив, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї. Також стверджується, що поліцейський під час стрільби перебував на місці злочину.

4 січня жителі Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції з вимогою від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками і піротехнікою, підпалили шини. 5 січня протести продовжилися.