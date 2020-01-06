У Сенаті США хочуть прискорити розгляд імпічменту Трампа

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це республіканець заявив у неділю на телеканалі Fox News.

"Якщо ми не отримаємо статті (щодо імпічменту - ред.) цього тижня, тоді нам доведеться взяти справи у свої руки та змінити правила... Моя мета — розпочати цей процес у найближчі дні й не дозволяти Ненсі Пелосі перебрати на себе Сенат", - заявив він.

Він також наголосив, що не дозволить Пелосі "використовувати правила Сенату на її користь".

"Це небезпечно для президентства як інституту, - додав Грем. - Вони піддали імпічменту президента, але спікер Палати Конгресу не передає статті, вимагаючи від лідера більшості Сенату судового розгляду – такого, якого хоче вона. Вони намагаються тримати ці статті над головою президента".

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа, після чого Сенат має провести судовий розгляд справи й ухвалити рішення щодо засудження чи виправдання президента. Пелосі не передає справи до Сенату, вимагаючи гарантій щодо справедливого судового розгляду – з заслухуванням свідків та отриманням матеріальних доказів.

Зміна правил розгляду справи в Сенаті (без формальної передачі статей від Палати представників) потребує простої більшості голосів.

Нагадаємо також, що 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3168148