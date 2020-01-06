Серіал "Чорнобиль" здобув "Золотий глобус" у двох номінаціях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Чорнобиль" став володарем нагороди в номінації "Найкращий мінісеріал або телефільм", крім того виконавець ролі Щербіна в "Чорнобилі" Стеллан Скарсгорд отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану.

Мінісеріал "Чорнобиль" американського режисера Джона Ренка розповідає про катастрофу, яка сталася в Україні в 1986 році. Він містить п'ять епізодів і розповідає про події після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

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Загалом за титул найкращого мінісеріалу або телефільму боролися п’ять стрічок. Окрім переможця, це "Пастка-22", "Фоссі/Вердон", "Найгучніший голос" та "Неймовірне".

Варто зазначити, що у вересні "Чорнобиль" завоював три нагороди американської телевізійної премії "Еммі".

Нагадаємо, премія "Золотий глобус" присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після "Оскара") і, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми і серіали.